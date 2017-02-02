 Moheet on google
الخميس 2 فبراير 2017 08:28 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. السيسي يستقبل «وفداً» من معهد الشرق الأوسط الأمريكي
الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ السيسي‎

اليوم.. السيسي يستقبل «وفداً» من معهد الشرق الأوسط الأمريكي

الخميس، 2 فبراير 2017 09:27 ص

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وفدًا من معهد الشرق الأوسط الأمريكى.

ومن المقرر، بحث سبل تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الإرهاب وأزمات الشرق الأوسط.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3