 Moheet on google
الخميس 2 فبراير 2017 08:22 صباحاً
روابط سريعة
باكستان تضيق الخناق على عائلة الطبيب الذي كشف مخبأ بن لادن
الطبيب الباكستاني شاكيل أفريدي

باكستان تضيق الخناق على عائلة الطبيب الذي كشف مخبأ بن لادن

الخميس، 2 فبراير 2017 09:22 ص
متابعات

رفضت باكستان تجديد بطاقات هوية أفراد عائلة الطبيب الباكستاني المسجون شاكيل أفريدي الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الكشف عن مخبأ بن لادن.

ويقبع أفريدي في السجن منذ أكثر من خمس سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في تعقب زعيم القاعدة أسامة بن لادن والقضاء عليه.

وقال قمر نديم محامي الطبيب المسجون لفرانس برس إن المسؤولين يرفضون تجديد بطاقة هوية زوجة أفريدي التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر الماضي لأن بطاقة زوجها انتهت عام 2014 ولم تجدد.

ويرفض المسؤولون أيضا إعطاء بطاقات هوية جديدة لولديه، بحسب نديم الممنوع من مقابلة موكله منذ أكثر من سنتين.

ولم يعلق المسؤولون في وزارة الداخلية بشكل فوري ردا على استفسارات حول الموضوع.

وتم الحكم على أفريدي بالسجن لمدة 33 عاما بعد إدانته بمساعدة جماعة مسلحة، وهي تهمة نفاها أفريدي على الدوام.

ووصف بعض النواب الأمريكيين القضية بأنها انتقام لمساعدته في العثور على زعيم القاعدة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3