باكستان تضيق الخناق على عائلة الطبيب الذي كشف مخبأ بن لادن

رفضت باكستان تجديد بطاقات هوية أفراد عائلة الطبيب الباكستاني المسجون شاكيل أفريدي الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الكشف عن مخبأ بن لادن.

ويقبع أفريدي في السجن منذ أكثر من خمس سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في تعقب زعيم القاعدة أسامة بن لادن والقضاء عليه.

وقال قمر نديم محامي الطبيب المسجون لفرانس برس إن المسؤولين يرفضون تجديد بطاقة هوية زوجة أفريدي التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر الماضي لأن بطاقة زوجها انتهت عام 2014 ولم تجدد.

ويرفض المسؤولون أيضا إعطاء بطاقات هوية جديدة لولديه، بحسب نديم الممنوع من مقابلة موكله منذ أكثر من سنتين.

ولم يعلق المسؤولون في وزارة الداخلية بشكل فوري ردا على استفسارات حول الموضوع.

وتم الحكم على أفريدي بالسجن لمدة 33 عاما بعد إدانته بمساعدة جماعة مسلحة، وهي تهمة نفاها أفريدي على الدوام.

ووصف بعض النواب الأمريكيين القضية بأنها انتقام لمساعدته في العثور على زعيم القاعدة.