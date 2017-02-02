بالأرقام.. 11 فوزا وهزيمة وحيدة في 14 مباراة لكوبر مع المنتخب

واصل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، تحقيق النتائج الإيجابية الرائعة مع الفراعنة في المباريات الرسمية في البطولات التي شارك فيها.

وقاد كوبر منتخب مصر في 14 مباراة رسمية، بواقع 5 مباريات في تصفيات كأس أمم أفريقيا، و4 مباريات في تصفيات كأس العالم، و5 مباريات في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وخلال 14 مباراة، قاد “كوبر”، منتخب مصر لتحقيق الفوز في 11 مباراة منها، وتعادل مرتين فقط، وتلقى هزيمة وحيدة فقط طوال مشواره.

وحصد منتخب مصر مع هيكتور كوبر 35 نقطة من 42 نقطة بنسبة نجاح تصل إلى 83.5% وهي نسبة رائعة.

وخلال المباريات الـ14، سجل منتخب مصر 24 هدفًا، فيما دخل مرمى الفراعنة 5 أهداف فقط طوال 1260 دقيقة لعبا.