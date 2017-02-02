قال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن السبب في زيادة أسعار سكر التموين هو تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار السكر عالميا، فضلا عن زيادة سعر توريد قصب السكر من 400 جنيه إلى 620 جنيها.

وأضاف “مصيلحي” في تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، على التليفزيون المصري، اليوم الخميس، أن مصر تستورد 97% من مطالبها من الزيوت من الخارج بالعملة الصعبة، حيث وصل طن الزيت الآن لـ890 دولارا، مشيرا إلى أن زجاجة الزيت التي يتم صرفها للمواطن يتعدى سعرها الـ16 جنيها.

وأكد أنه على الرغم من زيادة أسعار الزيت والسكر في التموين، إلا أنه لازال هناك دعم من الوزارة على تلك المنتجات.