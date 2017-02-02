أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، سيطرة مسلحي المعارضة المدعومة من أنقرة على قريتين في ريف مدينة الباب الجنوبي شمال سوريا، عقب انسحاب تنظيم “داعش” الإرهابي منهما بسبب شدة القصف التركي عليهما.

وقال المرصد - حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس - “إن مسلحي المعارضة يحاولون الالتفاف على مدينة الباب من الجهة الجنوبية الغربية لاستكمال حصارها ولقطع الطريق أمام القوات النظام للتقدم باتجاه المدينة”.

وفي سياق آخر .. أفاد المرصد أيضا أن مسلحي التنظيم الإرهابي شنوا هجوما على مطار “كويرس” العسكري والكلية الجوية في ريف حلب الشرقي.

وأشار إلى أنه سمع دوي انفجارات في محيط المطار، يعتقد أنها كانت ناجمة عن انفجار عربات مفخخة، مضيفا أن طيران النظام شن أيضا غارات على المنطقة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وفي سياق متصل، أعلنت لجان التنسيق السورية المعارضة، اليوم ، مقتل 8 أشخاص بينهم 4 أطفال وإمرأة، في قصف واشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في عدة مناطق متفرقة بسوريا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن اللجان قولها: “تعرضت عدة مناطق في ريف دمشق وإدلب وحماة وحمص ومدينة دير الزور ومحيط مطارها العسكري إلى قصف من قوات النظام، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في محيط المطار بين النظام وداعش”.

وكان التلفزيون السوري الرسمي أعلن - في وقت سابق - مقتل عدد من مسلحي “داعش” بنيران قوات النظام في محيط قاعدة “السين” الجوية بمدينة القلمون في ريف دمشق.

وأضاف أن قوات النظام تتقدم على مسلحي التنظيم في محيط قاعدة التيفور الجوية في ريف حمص، كما أنها صدت هاجمات للتنظيم على مطار دير الزور العسكري.