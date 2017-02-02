عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه “العاشرة مساءً” المذاع على فضائية “دريم”، لقطات حية مصورة، لاحتفال المصريين في العديد من الشوارع والأحياء بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك لقطات حية من احتفالات المصريين في إمارة دبي.

وانتهت مباراة المنتخب المصري وبوركينا فاسو، عن طريق ركلات الترجيح، بنتيجة 4 /3 لصالح المنتخب المصري.