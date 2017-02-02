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ممدوح حمزة: الحضري ظاهرة تمثل مصر
ممدوح حمزة

ممدوح حمزة: الحضري ظاهرة تمثل مصر

الخميس، 2 فبراير 2017 10:50 ص
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أعرب الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة عن سعادته لتأهل منتخب مصر لكرة القدم  للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيدا بأداء حارس مرمى المنتخب المصري عصام الحضري، واصفا إياه بأنه “ظاهرة تمثل حالة مصر”.
وقال حمزة من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة  “تويتر” : “الحضري ظاهرة تمثل حالة مصر، عبقرية تخرج في الوقت المطلوب من المخزون المصري العريق لتضع البصمة المصرية.. مبروك وعقبال الكأس”.
وجدير بالذكر، أن منتخب “الفراعنة” قد تمكن من التأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بدولة الجابون، عقب فوزهم بركلات الترجيح بنتيجة “4-3” على نظيره البوركيني.
وكانت المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد “دانجوندجيه” بالعاصمة الجابونية ليبرفيل مساء أمس الأربعاء قد انتهت بنتيجة “1-1” بأقدام  محمد صلاح المحترف بنادي “روما” الإيطالي، واللاعب البوركيني أريستيدي بانس قبل الوصول لركلات الترجيح.
وقد حصل عصام الحضري حارس مرمى منتخب “الفراعنة” على لقب “رجل المباراة” أمس من قبل إدارة البطولة.
ويعتبر عصام الحضري “44 سنة” هو أكبر اللاعبين سنا وأكثرهم مشاركة  في تاريخ البطولة الأفريقية.

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