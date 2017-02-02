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مصادر يابانية: قمة "آبي وترامب" تستمر يومين
شينزوابي وترامب

مصادر يابانية: قمة "آبي وترامب" تستمر يومين

الخميس، 2 فبراير 2017 09:12 ص
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قال مصدران مطلعان في الحكومة اليابانية اليوم الخميس إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزمان تمديد قمتهما المقررة في العاشر من فبراير لمدة يوم واحد.

وذكر المصدران أنه بعد الاجتماع مع ترامب في واشنطن يرتب مسؤولون لأن يلتقي آبي مع ترامب يوم 11 فبراير في منتجعه الخاص في فلوريدا حيث قد يلعبان الجولف معا.

ومن المرجح أن تحظى قضايا التجارة وسياسات العملة بأهمية كبيرة في المحادثات. وانتقد ترامب الصعوبة التي يواجهها المنتجون الأمريكيون في الوصول إلى سوق السيارات اليابانية وقال إن طوكيو تستخدم السياسية النقدية لتخفيض قيمة عملتها.

ومن المتوقع أن تدافع اليابان عن قطاع السيارات الذي شيد الكثير من المصانع في الولايات المتحدة وأن تؤكد أن سياستها النقدية تهدف لتحفيز التضخم وليس لخفض قيمة العملة المحلية بما يعطيها ميزة تنافسية.

وذكر متحدث باسم الحكومة اليابانية أن تفاصيل رحلة آبي لم تتقرر بعد.

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