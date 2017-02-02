 Moheet on google
الخميس 2 فبراير 2017 08:23 صباحاً
روابط سريعة
وزير الدفاع الأمريكي يبحث نظام ثاد الصاروخي في زيارة لكوريا الجنوبية
الجنرال المتقاعد في الجيش الأميركي جيمس ماتيس

وزير الدفاع الأمريكي يبحث نظام ثاد الصاروخي في زيارة لكوريا الجنوبية

الخميس، 2 فبراير 2017 09:04 ص
متابعات

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لدى وصوله إلى سول اليوم الخميس إنه سيستطلع رأي كوريا الجنوبية بشأن جهود كبح البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وأضاف ماتيس أنه سيبحث خطط نشر نظام دفاع صاروخي أمريكي في كوريا الجنوبية. وتأتي الزيارة وسط تقارير بأن الشمال ربما يستعد لاختبار صاروخ باليستي جديد في خطوة قد تعتبر تحديا مبكرا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماتيس للصحفيين بعد وقت قصير من هبوطه في كوريا الجنوبية “سأتحدث معهم عن ثاد قطعا” في إشارة إلى نظام الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية في كوريا الجنوبية.

وتقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن نشر نظام ثاد يهدف إلى الحماية من قدرات كوريا الشمالية النووية والباليستية المتنامية.

وتعترض الصين على ثاد قائلة إنه سيؤدي إلى زعزعة التوازن الأمني الإقليمي مما دفع بعض زعماء المعارضة الكورية الجنوبية إلى الدعوة لتأجيله أو إلغائه.

وزيارة ماتيس للمنطقة التي تشمل أيضا اليابان هي أولى زياراته منذ توليه المنصب كما أنها أول زيارة خارجية لأي وزير في إدارة ترامب.

ومن المقرر أن يجري ماتيس محادثات يوم الخميس مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هوانج كيو آن الذي يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس بعد مساءلة رئيسة البلاد باك جون هاي بسبب فضيحة فساد.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الزيارة تهدف إلى التأكيد على العلاقات مع كوريا الجنوبية واليابان وهما حليفتان للولايات المتحدة تستضيفان قرابة 80 ألف جندي أمريكي وكذلك التأكيد على أهمية المنطقة برمتها.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3