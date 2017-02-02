أعرب أحمد فتحى، نجم المنتخب الوطنى عن سعادته بعد وصول منتخب مصر لكرة القدم إلى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون، مؤكدًا أنه لعب المباراة مصابًا لكن الله دائمًا مع المجتهدين.

وكتب فتحى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” : “الحمد لله وبجد اللاعبيه رجاله والمتش اللى جاى إن شاء الله نكسب ومصر تفرح”.