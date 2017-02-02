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أحمد فتحي: «لعبت مصاباً.. والله مع المجتهدين»
احمد فتحي

أحمد فتحي: «لعبت مصاباً.. والله مع المجتهدين»

الخميس، 2 فبراير 2017 09:06 ص

أعرب أحمد فتحى، نجم المنتخب الوطنى عن سعادته بعد وصول منتخب مصر لكرة القدم إلى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون، مؤكدًا أنه لعب المباراة مصابًا لكن الله دائمًا مع المجتهدين.

وكتب فتحى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” : “الحمد لله وبجد اللاعبيه رجاله والمتش اللى جاى إن شاء الله نكسب ومصر تفرح”.

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