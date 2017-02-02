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بالفيديو .. زوجة الحضري تطالب بأن ينهي زوجها مشواره الكروي في النادي الأهلي
عصام الحضري‎

بالفيديو .. زوجة الحضري تطالب بأن ينهي زوجها مشواره الكروي في النادي الأهلي

الخميس، 2 فبراير 2017 09:05 ص
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طالبت صابرين زوجة الكابتن عصام الحضري ، أن يعود عصام الحضري مرة أخري إلي النادي الأهلي لينهي مشواره الكروي.

وقالت  ،خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي وائل الإبراشي ، في برنامج«العاشرة مساءً» المذاع عبر فضائية «دريم»  إنه آن الأوان أن يتم إنشاء تمثال لزوجها ولاسيما بعد مسيرة الكفاح الكبيرة وأضافت ربنا بيديلو علشان بيتعب وعنده اصرار كبير وحب الناس يكفيه .

وبدوره ، طالب الإعلامي وائل الإبراشي، إدارة النادي الأهلي بالسماح للحضري بالعودة مرة أخرى إلى صفوف النادي ليعلن الاعتزال الكروي منه.



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