طالبت صابرين زوجة الكابتن عصام الحضري ، أن يعود عصام الحضري مرة أخري إلي النادي الأهلي لينهي مشواره الكروي.

وقالت ،خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي وائل الإبراشي ، في برنامج«العاشرة مساءً» المذاع عبر فضائية «دريم» إنه آن الأوان أن يتم إنشاء تمثال لزوجها ولاسيما بعد مسيرة الكفاح الكبيرة وأضافت ربنا بيديلو علشان بيتعب وعنده اصرار كبير وحب الناس يكفيه .

وبدوره ، طالب الإعلامي وائل الإبراشي، إدارة النادي الأهلي بالسماح للحضري بالعودة مرة أخرى إلى صفوف النادي ليعلن الاعتزال الكروي منه.