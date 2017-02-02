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بالفيديو .. كوبر ساخرا: "سأذهب للسينما في مباراة النهائي"
الارجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر‎

بالفيديو .. كوبر ساخرا: "سأذهب للسينما في مباراة النهائي"

الخميس، 2 فبراير 2017 08:53 ص
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قال الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر، إن لاعبي منتخب الفراعنة كانوا رجالًا أمام بوركينا وكانوا، أبطالًا بمعنى الكلمة، وأدوا مباراة رائعة من الناحية البدنية، معلنًا عن أنه لن يحضر مباراة الفراعنة فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون المقرر لها الأحد المقبل.

وسخر “كوبر”، فى تصريحات لقناة “أون سبورت”  قائلًا: «النحس يطاردني في المباريات النهائية، وسأذهب للسينما فى مباراة النهائى.. خسرت 12 مباراة فى النهائى مع أكثر من فريق، وسيدير الجهاز المعاون المباراة”.



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