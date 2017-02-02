قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن خطوات تشكيل مجلس نقابة الإعلاميين هى المرحلة الأولى؛ لأن اختيار المجالس التالية يأتى تباعًا لدور النقابة فى اختيار أعضاء المجالس الأخرى.

وأضاف “العالم”، خلال لقائه ببرنامج “ما وراء الحدث” على فضائية “إكسترا نيوز”، أن أعضاء اللجنة انتهت من التشريعات المنظمة بالإعلام منذ أكثر من سنتين، ولأن المرحلة الحالية هى مرحلة بناء وتطوير؛ فيجب إسراع الخطى للتقليل من حدة الممارسات الإعلامية، وتمكين النقابة والمجالس المتخصصة فى الإشراف على الإعلام؛ للتقليل من حدة المشكلات والممارسات غير الحيادية فى بعض القنوات.