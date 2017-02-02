اتهام 3 أشخاص بينهم رجل استخبارات بالخيانة العظمى في روسياالخميس، 2 فبراير 2017 08:53 ص
اتهم 3 مواطنين روس، بينهم موظفان في هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، بالخيانة العظمى وتسريب أسرار الدولة إلى جهات أمريكية.
وقال إيفان بافلوف محامي أحد المتهمين للصحفيين أمس الأربعاء إن مدير أحد أقسام مركز أمن المعلومات التابع لهيئة الأمن الفيدرالية سيرغي ميخائيلوف وأحد مرءوسيه دميتري دوكوتشايف، إضافة إلى موظف شركة “مختبر كاسبيرسكي”، رسلان ستويانوف، اتهموا بالخيانة العظمى، مؤكدًا أن هذه هي التهمة الوحيدة في القضية.
وأوضح بافلوف أن مواد هذه القضية لا تتحدث عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالذات، بل تشير إلى الولايات المتحدة.
كما نفى المحامي ما أوردتها وسائل إعلام سابقًا أن قضية فلاديمير أنيكييف زعيم مجموعة الهاكرز “شالتاي بولتاي”، الذي اعتقل سابقًا بتهمة تسريب معلومات بشكل غير شرعي، ليست مرتبطة بقضية الخيانة العظمى المذكورة.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مجموعة “شالتاي بالتاي” (اسم روسي لشخصية همبتي دمبتي الخيالية في الأدب الإنجليزي) اخترقت سابقًا البريد الإلكتروني لعدد من كبار المسئولين الروس، وبينهم رئيس الوزراء دميتري مدفيديف.
وأشارت تقارير إعلامية الشهر الماضي إلى أن سيرغي ميخائيلوف تلقى العام الماضي أوامر بضرورة العمل مع المجموعة المذكورة.
من جانبه نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وجود أي علاقة بين قضية الخيانة العظمى المذكورة والاتهامات الموجهة إلى روسيا بشأن شن هجمات إلكترونية ضد جهات أمريكية أثناء الحملة الانتخابية، مؤكدًا من جديد أن كل هذه الاتهامات عارية عن الصحة تمامًا.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا في نصف نهائي الجابون 2017
يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب بوركينا فاسو , ولك ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ( الجابون 2017 ) لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ...Wed, 01 Feb 2017 16:25:21 GMT
-
اليوم.. نظر دعوى وقف برنامج ريهام سعيد
تستأنف هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من محمد غريب المحامى، والتي تطالب بوقف برنامج ريهام سعيد “صبايا الخير” وإلزامها ...Thu, 02 Feb 2017 06:44:42 GMT
-
اليوم.. استئناف محاكمة 119 متهما في "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الخميس، محاكمة 119 متهما، فى قضية “اقتحام مركز شرطة أطفيح” والسماع لأقوال الشهود. روابط: محكمة ...Thu, 02 Feb 2017 04:57:35 GMT
-
الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر لبلوغه نهائي أمم إفريقيا
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئنة للاعبى المنتخب الوطني المصري وجهازه الفنى على أدائهم البطولى على مدار مباريات كأس الأمم الافريقية الحادية والثلاثين، ...Thu, 02 Feb 2017 00:26:34 GMT
-
فيديو.. نجوم "مسرح مصر" يحتفلون بالحضري على طريقتهم
احتفل نجوم “مسرح مصر” بتألق حارس مرمى المنتخب الوطني، عصام الحضري أمام بوركينا فاسو في مباراة قبل نهائي أمم إفريقيا بالجابون، بعد تصديه لركلتي جزاء في المباراة ...Thu, 02 Feb 2017 00:42:05 GMT
-
شاهد احتفالات لاعبي مصر في غرفة الملابس بعد التأهل لنهائي أفريقيا
نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم مقطع فيديو لاحتفالات لاعبى منتخب مصر عقب التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، من داخل غرفة الملابس. ...Wed, 01 Feb 2017 22:43:32 GMT
-
اليوم.. نظر دعوى إلغاء التصالح مع «حسين سالم»
تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس الدعوى المقامة التى تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل ...Thu, 02 Feb 2017 06:18:13 GMT