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العاهل الأردني يؤكد ضرورة تقييم عواقب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
ملك الاردن عبدالله الثاني

العاهل الأردني يؤكد ضرورة تقييم عواقب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الخميس، 2 فبراير 2017 08:55 ص
وكالات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة تقييم العواقب وما قد يسببه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس من غضب على الساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية، وما يشكله ذلك من مخاطر على حل الدولتين وذريعة يستخدمها الإرهابيون لتعزيز مواقفهم.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الأربعاء، مع قيادات مجلس النواب الأمريكي، ورئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أنه جرى، خلال اللقاءين، بحضور الملكة رانيا العبدالله، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بعملية السلام والأزمة السورية، وجهود محاربة الإرهاب، فضلا عن بحث العلاقات بين البلدين.

وأبدت قيادات مجلس النواب وأعضاء اللجنة اهتماما كبيرا بموقف الأردن حيال عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة السورية، وتثبيت وقف إطلاق النار ومحاربة الإرهاب، وما قد يترتب من آثار لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وسبل احداث تقدم في عملية السلام، إضافة إلى سبل تعزيز الدعم الأمريكي للأردن وما يراه جلالة الملك من أولويات لابد من العمل بها في الفترة المقبلة لضمان استقرار المنطقة، وإيجاد حلول لعدد من النزاعات والأزمات فيها.

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