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«الصحة»: ضبط «شبكة» تتلاعب في صرف أدوية معهد السكر
وزير الصحة الجديد احمد عماد الدين

«الصحة»: ضبط «شبكة» تتلاعب في صرف أدوية معهد السكر

الخميس، 2 فبراير 2017 08:53 ص

أعلن المعهد القومى للسكر التابع لهيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة، أن إدارة الصيدلة بالمعهد تمكنت من الإيقاع بعصابة داخل المعهد تتلاعب فى الأدوية من خلال أوراق وأختام مزورة.
وقال المعهد القومى للسكر فى بيان صباح اليوم، إنه تم التحفظ على الأشخاص الذين أوقعت بهم لحين التوصل لباقى أعضاء شبكة التلاعب فى الأدوية، وأنه لا تستر على فساد أو فاسدين، وأن إدارة المعهد تتعاون مع الرقابة الإدارية للكشف عن أى فساد داخل المعهد، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الفاسيدين وتقديمهم لجهات التحقيق.
وأضاف البيان أن عميد المعهد مازال يمارس عمله بمكتبه ولم يتم استدعاؤه للتحقيق من أى من الجهات المعنية.

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