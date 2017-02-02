المغنية البريطانية فيرا لين تحتفل بعيد ميلادها الـ100 بإصدار ألبوم جديدالخميس، 2 فبراير 2017 08:42 ص
تحتفل المغنية البريطانية فيرا لين بعيد ميلادها الـ100 الشهر المقبل بإصدار ألبوم يضم أغنيات كلاسيكية لها مما قد يجعلها أول من يصل لقوائم الألبومات الموسيقية فى بريطانيا فى عمر الـ100.
وستصدر المغنية التى يطلق عليها اسم (فورسز سويتهارت) أو “معشوقة القوات” ألبومها بعنوان (فيرا لين 100) وسيتضمن أغنيات حققت نجاحا مثل (ويل ميت أجين) و(سيلينج) من المقرر إعادتها بأوركسترا جديدة، ويصدر الألبوم 17 مارس أى قبل عيد ميلادها المئوى بثلاثة أيام.
وقالت “لين” التى اشتهرت أثناء الحرب العالمية الثانية فى بيان صحفى: “أشعر بالتواضع حقًا لأن الناس ما زالوا يستمتعون بتلك الأغانى التى مر عليها الكثير من السنوات ويعيشون مشاعر ذلك الزمن”.
وتابعت: “رغم كل شيء لم أكن أؤدى سوى عملى كمغنية - ومن الرائع جدا بالنسبة لى أن أسمع أغنياتى مجددا مقدمة بشكل جميل للغاية بطريقة جديدة تماما.”
ومن خلال أغانيها أصبحت لين رمزا للأمل لجنود بريطانيا والحلفاء الذين كانوا يحاربون ألمانيا النازية وحصلت على لقب سيدة فى 1975 تكريما لها.
وفى 2009 عندما كانت فى سن 92 عاما أصبحت لين أكبر فنان على قيد الحياة يصل ألبومه إلى المركز الأول فى بريطانيا وذلك مع ألبوم تضمن إعادة إصدار أغنيات قديمة لها تحت اسم (ويل ميت أجين: ذا فيرى بست أوف فيرا لين).
وجعلها الألبوم كذلك الفنانة الوحيدة التى امتد مشوارها فى أغانى البوب من أربعينيات القرن العشرين إلى القرن الحادى والعشرين.
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