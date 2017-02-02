وافق النواب البريطانيون بغالبية كبيرة أمس الأربعاء، على مواصلة مناقشة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووافق 498 نائبًا مقابل 114 على مواصلة درس مشروع القانون بعدما رفضوا تعديلاً اقترحه الحزب القومي الاسكتلندي يطلب عدم درس مشروع القانون، خصوصًا لأن الحكومة المحافظة رفضت استشارة البرلمانات الإقليمية قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.