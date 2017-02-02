قال مسؤول ومصدر عسكري، إن نحو 70 جنديًا من قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، نقلوا جوًا إلى روسيا للعلاج، في إشارة أولى للتعاون العلني بين موسكو وأحد التشكيلات العسكرية الليبية.

وكشف مسؤول من قوات حفتر، في تصريحات نقلتها شبكة “إرم نيوز” الإماراتية، عن أن الجنود سافروا إلى روسيا من مصر، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وأوضح مصدر عسكري، أن الجنود نقلوا إلى مصر بطائرة أقلعت من مطار بنينة في بنغازي، ثم نقلوا من مصر إلى روسيا، مضيفًا، أن هذه لن تكون العملية الأولى من نوعها لمصابي الجيش الوطني الليبي.

ويرتبط خليفة حفتر بعلاقات صداقة مع روسيا، حيث قام بزيارة موسكو مرتين العام الماضي لطلب مساعدات عسكرية.

ويشعر معارضو حفتر، الذي يقود الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد، بالقلق من أن يكون ارتباطه بروسيا محاولة لتحدي الحكومة الهشة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، التي يرفض التعاون معها.