دخل الذكاء الصناعي التاريخ لتغلبه على الإنسان للمرة الأولى فى لعبة الورق الشائعة والصعبة البوكر التي كانت تمثل آخر لعبة يتفوق فيها العقل البشرى على الآلة.

وجمع برنامج ليبراتوس الإلكتروني الذي صممته جامعة كارنيجي ميلون أقراص لعب بأكثر من 1.7 مليون دولار أمام أربعة من أمهر لاعبي البوكر فى العالم ضمن بطولة بوكر استمرت 20 يومًا وانتهت يوم الثلاثاء فى مدينة فيلادلفيا.

وتغلب الذكاء الصناعى على البشر خلال العقدين الماضيين فى الشطرنج، ومؤخرًا فى لعبة جو القديمة وغيرهما، لكن انتصار ليبراتوس فى البوكر مهم لأن هذه اللعبة تعتمد على المعلومات الناقصة وصعوبة التنبؤ بالسلوك البشرى لذا كانت تعتبر عصية على الآلات.

وقال توماس ساندهولم أستاذ علوم الكمبيوتر بالجامعة الذى صمم ليبراتوس مع ناعوم براون وهو طالب يسعى للحصول على درجة الدكتوراه: “تجاوزت أفضل قدرات الذكاء الصناعى على الاستنتاج الاستراتيجى فى ضوء المعلومات الناقصة مثيلتها عند أفضل البشر.”

ودفع الفوز شركات فى أنحاء متفرقة من العالم للسعى للحصول على نظام ليبراتوس فى سبيل حل المشكلات.

وقال ساندهولم: “يمكن استخدامه فى أى موقف تكون فيه المعلومات ناقصة بما فى ذلك مفاوضات الأعمال والإستراتيجية العسكرية والأمن الإلكترونى والعلاج الطبى”.

ومن بين الأسباب التى جعلت ليبراتوس يفوز قدرة الآلة على خداع البشر، حيث قال فرانك بفنيج رئيس قسم علوم الكمبيوتر بالجامعة: “لا يمكن للكمبيوتر الفوز فى البوكر إذا كان لا يستطيع الخداع”.

وتابع:” إن تطوير ذكاء صناعى يمكنه فعل ذلك بنجاح خطوة هائلة إلى الأمام من الناحية العلمية وله تطبيقات عديدة، تخيل أن هاتفك الذكى سيتمكن يوما ما من التفاوض بشأن أفضل سعر لسيارة جديدة لك.. هذه مجرد بداية”.

