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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 18
الطقس

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 18

الخميس، 2 فبراير 2017 08:31 ص
متابعات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما تظهرالسحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية، معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين ونصف إلى 3 والرياح السطحية  تكون شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 18

الإسكندرية 10 19

مطروح 7 17

بورسعيد 10 16

دمياط 10 16

بلطيم 10 17

الإسماعيلية 5 18

السويس 07 19

العريش 6 16

نخل -01 14

طابا 04 15

الطور 10 19

مرسى علم 11 19

الغردقة 11 19

شرم الشيخ 13 19

رفح 5 15

كاترين -2 10

سيوة 5 17

المنيا 06 18

الفيوم 07 18

رأس سدر 10 17

أبوسمبل 9 18

وسط الدلتا 6 18

أسيوط 5 18

سوهاج 06 19

الأقصر 7 21

أسوان 7 21

شلاتين 13 22

حلايب 14 20

الوادى الجديد 5 20

قنا 07 20

نويبع 11 18

السلوم 5 16

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