تعتزم مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون تأليف كتاب جديد عن حياتها، متضمنا حملتها الانتخابية الخاسرة للرئاسة في 2016، وفق ما قالت الشركة الناشرة “سيمون وشوستر” أمس الأربعاء.

وينتظر أن يتم نشر الكتاب المؤلف من مقالات، في النصف الثاني من العام الجاري، وسيكون مستوحى من اقتباسات جمعتها خلال عقود قضتها من العمل في الحياة العامة، كما سيشمل أيضا أفكارها عن المستقبل.

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية والسيدة الأولى سابقا، في بيان للشركة الناشرة: “هذه هي الكلمات التي أعيش بها”.

وأضافت: “ساعدتني هذه الاقتباسات على الاحتفال بالأوقات الجيدة، والضحك خلال الأوقات السخيفة، وعلى المثابرة خلال الأوقات الصعبة، وتعميق تقديري لجميع ما تقدمه الحياة”.

وكانت كلينتون، التي خسرت انتخابات نوفمبر الماضي أمام دونالد ترامب، قد كتبت خمسة كتب سابقة.

وعقب الانتخابات امتنعت كلينتون إلى حد كبير عن الإدلاء بأي تصريحات علنية، رغم تغريدها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” دعما للمسيرات النسائية التي أعقبت تنصيب ترامب، وأيضا دعما لأولئك الذين احتجوا على قراره التنفيذي بمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.