اليوم.. نظر دعوى وقف برنامج ريهام سعيد

تستأنف هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من محمد غريب المحامى، والتي تطالب بوقف برنامج ريهام سعيد “صبايا الخير” وإلزامها بتعويض قدره مليون جنيه جراء التشهير والسب والطعن في الأعراض.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٣٥٧٠٩ لسنة ٧٠ قضائية، واختصمت رئيس هيئة الاستثمار، أن برنامج ريهام سعيد دأب على تقديم معلومات مغلوطة تسيء للأشخاص وتحقر من شأنهم.