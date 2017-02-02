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حقيقة زواج «الهضبة» من دينا الشربيني!
عمرو دياب و لطيفة - احتفالات نصر اكتوبر 2016

حقيقة زواج «الهضبة» من دينا الشربيني!

الخميس، 2 فبراير 2017 08:30 ص

أثارت تغريدة الصحفية المصرية، شهيرة النجار عبر حسابها على موقع تويتر، حالة من الجدل، عندما أعلنت من خلالها خبر زواج الفنان المصري عمرو دياب من الفنانة الشابة دينا الشربيني.

وقالت شهيرة “انفراد عمره 8 أيام، زواج الهضبة من ممثلة درجة ثانية خارجة من السجن منذ عام ونصف العام، المفاجأة دينا الشربيني، مراية الحب عامية يا ولاد زغروتة حلوة، بس الباقي احتفظ بيه لأوانه”.

من جانبها نفت هدى الناظر، مديرة أعمال المطرب المعروف هذا الخبر تمامًا، موضحة أن “جميع الأخبار التي انتشرت حول هذا الموضوع مجرد شائعات، لا تمت للحقيقة بصلة”.

وكانت أنباء قد ترددت عن وجود علاقة عاطفية بين دياب ودينا الشربيني، نظرًا لتكرار اللقاءات بينهما في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

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