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قوات حفتر ترسل جنودا مصابين إلى روسيا للعلاج
حفتر وبوتين

قوات حفتر ترسل جنودا مصابين إلى روسيا للعلاج

الخميس، 2 فبراير 2017 07:24 ص
وكالات

قال مسؤول ومصدر عسكري إن نحو 70 جنديا من قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر نقلوا جوا إلى روسيا للعلاج في إحدى الإشارات الأولى العلنية إلى تعاون بين موسكو وأحد التشكيلات العسكرية الليبية.

ويشعر معارضو حفتر الذي يقود ما يسمى الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد بالقلق من أن يكون ارتباطه بروسيا محاولة لتحدي الحكومة الهشة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس التي يرفض التعاون معها.

وقال مسؤول من قوات حفتر إن الجنود سافروا إلى روسيا من مصر لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وقال مصدر عسكري إن الجنود نقلوا إلى مصر بطائرة أقلعت من مطار بنينة في بنغازي ثم نقلوا من مصر إلى روسيا. وأضاف أن هذه لن تكون العملية من نوعها لمصابي الجيش الوطني الليبي.

وتربط حفتر علاقة طيبة مع كل من مصر ودولة الإمارات العربية. وتقاتل قواته منذ عامين تحالفا من إسلاميين متشددين وثوارا سابقين في بنغازي. وسعى لتعزيز صداقته مع روسيا بأن زار موسكو مرتين العام الماضي لطلب مساعدات عسكرية.

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