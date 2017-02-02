قال المرشح للرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون الأربعاء إنه سيخوض الانتخابات القادمة على الرغم من مزاعم بتلقي زوجته أجرا عن عمل وهمي في البرلمان مما يعرض حملته لمشكلات.

وأضاف فيون في مؤتمر لرواد الأعمال “حين تختار أن تكون مرشحا لانتخابات الرئاسة فإنك لا تشكو فيما بعد من عنف الهجمات.”

وقال “أود أن أقول شيئا واحدا… سأتصدى لها (الهجمات) للنهاية. سأكون مرشحا لانتخابات الرئاسة.”

وكان فيون أقرب المرشحين للفوز بالرئاسة الفرنسية عن الحزب حتى الأسبوع الماضي فقط حتى ذكرت تقارير أن زوجته تقاضت مئات الآلاف من اليورو من أموال الدولة دون أن تؤدي أي عمل.

وقال فيون إن زوجته المولودة في ويلز وله منها خمسة أولاد أنجزت عملا حقيقيا نظير أجرها في وظيفة مساعدة برلمانية.