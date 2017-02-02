فيون يؤكد خوضه الانتخابات رغم فضيحة تتصل بزوجتهالخميس، 2 فبراير 2017 07:22 ص
قال المرشح للرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون الأربعاء إنه سيخوض الانتخابات القادمة على الرغم من مزاعم بتلقي زوجته أجرا عن عمل وهمي في البرلمان مما يعرض حملته لمشكلات.
وأضاف فيون في مؤتمر لرواد الأعمال “حين تختار أن تكون مرشحا لانتخابات الرئاسة فإنك لا تشكو فيما بعد من عنف الهجمات.”
وقال “أود أن أقول شيئا واحدا… سأتصدى لها (الهجمات) للنهاية. سأكون مرشحا لانتخابات الرئاسة.”
وكان فيون أقرب المرشحين للفوز بالرئاسة الفرنسية عن الحزب حتى الأسبوع الماضي فقط حتى ذكرت تقارير أن زوجته تقاضت مئات الآلاف من اليورو من أموال الدولة دون أن تؤدي أي عمل.
وقال فيون إن زوجته المولودة في ويلز وله منها خمسة أولاد أنجزت عملا حقيقيا نظير أجرها في وظيفة مساعدة برلمانية.
-
بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا في نصف نهائي الجابون 2017
يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب بوركينا فاسو , ولك ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ( الجابون 2017 ) لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ...Wed, 01 Feb 2017 16:25:21 GMT
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
فيديو.. نجوم "مسرح مصر" يحتفلون بالحضري على طريقتهم
احتفل نجوم “مسرح مصر” بتألق حارس مرمى المنتخب الوطني، عصام الحضري أمام بوركينا فاسو في مباراة قبل نهائي أمم إفريقيا بالجابون، بعد تصديه لركلتي جزاء في المباراة ...Thu, 02 Feb 2017 00:42:05 GMT
-
الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر لبلوغه نهائي أمم إفريقيا
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئنة للاعبى المنتخب الوطني المصري وجهازه الفنى على أدائهم البطولى على مدار مباريات كأس الأمم الافريقية الحادية والثلاثين، ...Thu, 02 Feb 2017 00:26:34 GMT
-
شاهد احتفالات لاعبي مصر في غرفة الملابس بعد التأهل لنهائي أفريقيا
نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم مقطع فيديو لاحتفالات لاعبى منتخب مصر عقب التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، من داخل غرفة الملابس. ...Wed, 01 Feb 2017 22:43:32 GMT
-
النيابة الإدارية: إيقاف "مدير المعهد القومي لأمراض السكر" بتهمة الفساد المالي
أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية قراراً بايقاف “م.هـ” مدير المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء ندباً من الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ...Wed, 01 Feb 2017 12:28:24 GMT
-
تموين الغربية: ضخ 16 ألفا و210 أطنان مواد بترولية بالمحافظة
قال وكيل وزارة التموين بالغربية إبراهيم سيد أحمد مصطفى، إنه تم ضخ 16 ألفا و210 أطنان من المواد البترولية و450 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع ...Wed, 01 Feb 2017 21:06:07 GMT
-
كيف تمنع متصفح كروم من سؤال حفظ كلمة المرور - محيطWed, 01 Feb 2017 19:03:48 GMT