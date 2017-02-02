قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن 16 شخصا قتلوا وأصيب 12 آخرون بجروح جراء أعمال العنف في ليبيا خلال شهر يناير الماضي بحسب تقريرها حول حقوق الإنسان والإصابات في صفوف المدنيين الصادر الأربعاء.

وأضافت البعثة في تقرير لها حول حقوق الانسان والإصابات في صفوف المدنيين في ليبيا ، أنها وثقت خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 يناير 2017 “مقتل وإصابة 28 في صفوف المدنيين، من ضمنها 16 حالة وفاة و12 حالة إصابة بجروح، خلال الأعمال العدائية التي وقعت في ليبيا”.

وبين التقرير أن من ضمن الضحايا “5 أطفال لقوا مصرعهم وأصيب 3 بجروح، و10 رجال لقوا مصرعهم فيما أصيب 9 رجال واحد بجروح، وامرأة لقت حتفها”، كما شملت الإصابات في صفوف المدنيين “إصابة صبي في الثانية عشر من العمر كان يمارس رياضة الصباح في المدرسة برصاصة طائشة في 1 يناير في منطقة الهضبة في طرابلس وتم إدخال الصبي إلى المستشفى غير أنه نجى من حادثة إطلاق النار هذه”.

وأضافت البعثة في تقريرها “أن أربعة أطفال لقوا مصرعهم وواحد أصيب بجروح وفي 12 يناير أضرمت جماعة مسلحة مجهولة النيران في منزل في هون مما أدى إلى مقتل 5 مهاجرين نيجيريين و4 رجال وامرأة واحدة ، جراء غارات جوية في ضاحية قنفودة في بنغازي، ومن ضمنها أربعة أطفال لقوا حتفهم وواحد أصيب بجروح وفي 12 يناير أضرمت جماعة مسلحة مجهولة النيران في منزل في هون مما أدى إلى مقتل 5 مهاجرين نيجيريين و4 رجال وامرأة واحدة”.

وفي 20 يناير قالت اليعثة في تقريرها “أدى هجوم بسيارة مفخخة على مسجد في بنغازي إلى مقتل صبي واحد وإصابة 8 أشخاص آخرين بجروح ، كما لقي 6 رجال حتفهم وأُصيب اثنان بجروح في سلسلة حوادث وقعت في سبها”.

كما وثقت البعثة في تقريرها “أن 7 رجال لقوا مصرعهم في 28 يناير جراء هجوم قامت به جماعة مسلحة على نقطة تفتيش في القره بوللي ومن غير الواضح إن كان أي من الضحايا مدنيين”.