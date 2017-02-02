ضبط أكثر من 6 أطنان من السلع الغذائية و19 قضية تموينية بقناالخميس، 2 فبراير 2017 07:24 ص
تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا، من ضبط أطنان من الزيت والأرز والدقيق ومواد غذائية مستخدمة في تصنيع الحلويات قبل بيعها في السوق السوداء بجانب ضبط 19 قضية تموينية آخري.
وكان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان، قد تلقي إخطارا من العميد محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط صاحب مصنع حلويات يدعي (ع م ع م) (35 عاما) مقيم بمركز قنا وبحوزته طن زيت طعام وسمن و3 أطنان من الدقيق الفاخر والآيس كريم والشكولاتة مجهولة المصدر وبدون فواتير وإدارته لمصنع بدون ترخيص وضبط صاحب محل بقالة بمركز دشنا يدعي “ك أ م” (38 عاما) وبحوزته طن و250 كيلو جراما من الأرز وتاجر تموين يدعي م ن ا م (40 عاما) مقيم بمركز قوص وبحوزته طن من الدقيق البلدي المدعم والمخصص لأصحاب البطاقات التموينية بهدف احتكار السلع وحبسها عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء بجانب ضبط 19 قضية آخري تنوعت ما بين “عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية وعرض سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة علي حدة فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط 5 متهمين في وقائع منفصلة بحوزتهم 15 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وكمية من جوهر الأفيون و 2865 جنيها وبندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد روسي ومسدس وعدد من الطلقات.
وكان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا من العميد محمد هندي يفيد بضبط عامل يدعي ر ع أ أ (64 عاما) مقيم بمركز فرشوط وبحوزته 15 قطعة من جوهر الحشيش وكمية من جوهر الأفيون المخدر وزنت نحو 200 جرام و2865 جنيها وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة.
كما تم ضبط م ح ح (49 عاما) مقيم بمركز قوص وبحوزته بندقية آلية وعامل يدعي ع س ع إ (22 عاما) مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته بندقية خرطوش وآخر يدعي ع ح ع م (39 عاما) مقيم بناحية الحجيرات بمركز قنا وبحوزته فرد روسي محلي الصنع وثالث يدعي (م س ج ع) (26 عاما) مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته مسدس معدل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
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