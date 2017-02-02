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اليوم.. استئناف محاكمة 119 متهما في "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
محكمة_

اليوم.. استئناف محاكمة 119 متهما في "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

الخميس، 2 فبراير 2017 06:40 ص
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تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الخميس، محاكمة 119 متهما، فى قضية “اقتحام مركز شرطة أطفيح” والسماع لأقوال الشهود.

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