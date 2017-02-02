تموين الغربية: ضخ 16 ألفا و210 أطنان مواد بترولية بالمحافظة

قال وكيل وزارة التموين بالغربية إبراهيم سيد أحمد مصطفى، إنه تم ضخ 16 ألفا و210 أطنان من المواد البترولية و450 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع ...