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شكري يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب اليوم
سامح شكري وزير الخارجية

شكري يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب اليوم

الخميس، 2 فبراير 2017 06:21 ص
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تعقد خلوة تشاورية لوزراء الخارجية العرب اليوم الخميس، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، يناقش الوزراء خلالها عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بالتحديات التي تواجة الأمن القومي العربي وكيفية تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة تلك التحديات.

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