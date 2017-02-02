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"الخارجية" تهنىء المصريين بتأهل الفراعنة لنهائي أمم إفريقيا
المستشار أحمد أبو زيد
المستشار أحمد أبو زيد

"الخارجية" تهنىء المصريين بتأهل الفراعنة لنهائي أمم إفريقيا

الخميس، 2 فبراير 2017 06:17 ص
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هنأت وزارة الخارجية المصريين بالانتصار الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم بعد فوزه على بوركينا فاسو وتأهله إلى الدور النهائي لكأس الأمم الإفريقية.

وكتب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- ” مبروك النصر لمصر”.

كما قام المتحدث بنشر صورة لجموع المصريين حاملين العلم المصري.

وقد تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا، بعد فوزه على بوركينا فاسو بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء في الدور نصف النهائي من المسابقة.

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