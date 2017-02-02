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اليوم.. أبو الغيط يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالإمارات
الدكتور أحمد أبو الغيط

اليوم.. أبو الغيط يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالإمارات

الخميس، 2 فبراير 2017 06:15 ص
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يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم /الخميس/ في اجتماع وزراء الخارجية العرب الثاني الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

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