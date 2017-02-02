بث مباشر.. تشكيلة روما الرسمية لمواجه تشيزنيا

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق اي اس روما تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره تشيزينا، ذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على ...