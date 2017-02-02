 Moheet on google
الخميس 2 فبراير 2017 05:19 صباحاً
روابط سريعة
وزير الشباب والرياضة يتفقد عدد من كراكز الشباب بالقاهرة اليوم
خالد عبدالعزيز - خالد عبد العزيز

وزير الشباب والرياضة يتفقد عدد من كراكز الشباب بالقاهرة اليوم

الخميس، 2 فبراير 2017 05:21 ص
متابعات

يقوم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب لمتابعة آخر التطورات بها والوقوف على ما تتطلبه لتقديم خدمة أفضل للنشء والشباب من أعضاء تلك المراكز والمترددين عليها؛ وتتضمن الزيارة تفقد كل من مركز شباب صقر قريش، وزهراء المعادي، ونور المقطم، والأسمرات، والسيدة نفيسة ومركز شباب عين الصيرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3