وزير الشباب والرياضة يتفقد عدد من كراكز الشباب بالقاهرة اليومالخميس، 2 فبراير 2017 05:21 ص
يقوم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب لمتابعة آخر التطورات بها والوقوف على ما تتطلبه لتقديم خدمة أفضل للنشء والشباب من أعضاء تلك المراكز والمترددين عليها؛ وتتضمن الزيارة تفقد كل من مركز شباب صقر قريش، وزهراء المعادي، ونور المقطم، والأسمرات، والسيدة نفيسة ومركز شباب عين الصيرة.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
افتتاح فعاليات مهرجان الجنادرية السعودي
انطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31، بحفل رعاه الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني وتم افتتاح ...Thu, 02 Feb 2017 00:55:16 GMT
-
فيديو.. نجوم مسرح مصر يحتفلون بالحضري على طريقتهم - محيط
احتفل نجوم مسرح مصر بتألق حارس مرمى المنتخب الوطني، عصام الحضري أمام بوركينا فاسو في مباراة قبل نهائي أمم إفريقيا بالجابون، بعد تصديه لركلتي جزاء…Thu, 02 Feb 2017 00:42:05 GMT
-
الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر لبلوغه نهائي أمم إفريقيا
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئنة للاعبى المنتخب الوطني المصري وجهازه الفنى على أدائهم البطولى على مدار مباريات كأس الأمم الافريقية الحادية والثلاثين، ...Thu, 02 Feb 2017 00:26:34 GMT
-
بث مباشر.. تشكيلة روما الرسمية لمواجه تشيزنيا
أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق اي اس روما تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره تشيزينا، ذلك ضمن مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على ...Wed, 01 Feb 2017 19:53:36 GMT
-
تموين الغربية: ضخ 16 ألفا و210 أطنان مواد بترولية بالمحافظة
قال وكيل وزارة التموين بالغربية إبراهيم سيد أحمد مصطفى، إنه تم ضخ 16 ألفا و210 أطنان من المواد البترولية و450 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع ...Wed, 01 Feb 2017 21:06:07 GMT
-
النيابة الإدارية: إيقاف "مدير المعهد القومي لأمراض السكر" بتهمة الفساد المالي
أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية قراراً بايقاف “م.هـ” مدير المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء ندباً من الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ...Wed, 01 Feb 2017 12:28:24 GMT
-
كيف تمنع متصفح كروم من سؤال حفظ كلمة المرور - محيطWed, 01 Feb 2017 19:03:48 GMT