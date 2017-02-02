يقوم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب لمتابعة آخر التطورات بها والوقوف على ما تتطلبه لتقديم خدمة أفضل للنشء والشباب من أعضاء تلك المراكز والمترددين عليها؛ وتتضمن الزيارة تفقد كل من مركز شباب صقر قريش، وزهراء المعادي، ونور المقطم، والأسمرات، والسيدة نفيسة ومركز شباب عين الصيرة.