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اليوم.. البرلمان يناقش 30 طلب إحاطة ضد وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء

اليوم.. البرلمان يناقش 30 طلب إحاطة ضد وزير الكهرباء

الخميس، 2 فبراير 2017 05:20 ص
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يناقش مجلس النواب اليوم /الخميس/ 30 طلب إحاطة ضد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وسؤالا عن ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، ورفع خطوط الضغط العالي من القرى.

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