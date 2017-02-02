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بالفيديو.. العسيلي وشيبة وزاب ثروت في أغنية جديدة لدعم منتخب مصر
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بالفيديو.. العسيلي وشيبة وزاب ثروت في أغنية جديدة لدعم منتخب مصر

الخميس، 2 فبراير 2017 04:17 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

نشر الفنان محمود العسيلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديو لأغنية جديدة، تشجيعا منه للمنتخب الوطني في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الأغنية جاءت باسم “حلمنا واحد” برعاية شركة “بيبسي” وشارك في الغناء الفنان محمود العسيلي وأحمد شيبة وزاب ثروت، ومن كلمات يمنى العسيلي ومحمود العسيلي، كما وضع العسيلي الألحان أيضا..

وكان المنتخب المصري قد تأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية بعدما تغلب على نظيره بوركينا فاسو بركلات الجزاء الترجيحية 4-3.

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