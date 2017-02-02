أبو ريدة: لاعبو المنتخب "رجال".. ونستحق لقب بطولة إفريقياالخميس، 2 فبراير 2017 03:07 ص
أعرب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته البالغة بتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.
وقال أبو ريدة – في تصريحاته عقب انتهاء المباراة – إن الجيل الحالي من منتخب مصر يستحق حصد لقب بطولة إفريقيا، بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها الفريق منذ انطلاق منافسات المسابقة القارية.
وأضاف أبو ريدة، “لاعبو منتخب مصر رجال، بذلوا كل ما يملكون من مجهودات، ولعبوا بحماس كبير ورح عالية كل مباريات البطولة، نتمنى أن نحقق النهاية السعيدة من خلال حصد اللقب الإفريقي، لاسعاد الشعب المصري كله”.
واشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن اللاعبين واجهوا صعوبات عديدة خلال مباراة بوركينا فاسو، وأبرزها درجة الحرارة العالية والرطوبة ، بخلاف المباريات المتلاحقة في البطولة، موضحا أن هيكتور كوبر المدير الفني استحق الثقة التي منحها له، وأنه عرف جيدا كيف يتعامل مع اللاعبين المصريين، ويطبق طرق اللعب التي تتماشى مع الكرة المصري في الوقت الحالي.
وقد تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة إفريقيا، بعد فوزه على بوركينا فاسو بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء في الدور نصف النهائي من المسابقة.
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