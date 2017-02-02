بلغ عدد المشاركين في جائزة “كتارا لشاعر الرسول” في دورتها الحالية التي تقام تحت شعار “تجمّلَ الشعرُ بخيرِ البشر”، 755 قصيدة ، وهو عدد وصفه القائمون على الجائزة بالعدد الكبير نسبياً بالنظر إلى طبيعة موضوع الجائزة وصعوبته.

وقال المدير العام لكتارا، خالد بن إبراهيم السليطي لوسائل إعلامية قطرية،”إن عدد القصائد التي شاركت في فئة الشعر النبطي التي تم استحداثها في هذه النسخة بلغ 125 قصيدة، لما لهذا اللون الشعري من جمهور متذوق في الخليج العربي ومنطقة الجزيرة العربية، بينما وصل عدد القصائد المشاركة في فئة الشعر الفصيح إلى 630 قصيدة”.

وأشار إلى أن “دول الخليج العربي تصدرت قائمة المشاركات في دورة هذا العام بـ 225 مشاركة، ثم بلاد الشام والعراق بـ 209 مشاركات، ثم مصر والسودان بـ 178 مشاركة، وبعدها دول المغرب العربي بـ 138 مشاركة، فضلاً عن خمس مشاركات من عدة دول غير عربية، بينما بلغت المشاركات النسائية 52 قصيدة عن الفئتين”.

ووضع القائمون على المسابقة أهدافاً تسعى لاستثمار الشعر في إبراز رسالة الإسلام السمحة، والذود عنها ضد المغرضين من أصحاب النفوس المريضة، الذين يسعون إلى تشويه صورة ديننا الحنيف.

كما تسعى إلى تعميق حب المصطفى (عليه الصلاة والسلام) في قلوب الأجيال المعاصرة، المحاطة بالكثير من الأفكار والتيارات التي تسعى للانحراف بهم عن طريق الهداية، لا سيما أن الشعر يهز المشاعر، ويحرك العواطف.

ولوضعهم على خُطا (شاعر الرسول)، تهدف المسابقة إلى تشجيع المواهب الشابة، وصقلها وتنميتها، والأخذ بيد الشباب ليترجموا نبوغهم إلى أشعار تخدم الإسلام، بحسب ما يؤكد القائمون، مع تأكيد أهمية الشعر واللغة العربية في وحدة الأمة الإسلامية، وربط شباب الأمة بحضارتها، وتدعيم الهوية العربية.