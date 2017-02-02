755 قصيدة تتنافس على جائزة "كتارا لشاعر الرسول"الخميس، 2 فبراير 2017 02:50 ص
بلغ عدد المشاركين في جائزة “كتارا لشاعر الرسول” في دورتها الحالية التي تقام تحت شعار “تجمّلَ الشعرُ بخيرِ البشر”، 755 قصيدة ، وهو عدد وصفه القائمون على الجائزة بالعدد الكبير نسبياً بالنظر إلى طبيعة موضوع الجائزة وصعوبته.
وقال المدير العام لكتارا، خالد بن إبراهيم السليطي لوسائل إعلامية قطرية،”إن عدد القصائد التي شاركت في فئة الشعر النبطي التي تم استحداثها في هذه النسخة بلغ 125 قصيدة، لما لهذا اللون الشعري من جمهور متذوق في الخليج العربي ومنطقة الجزيرة العربية، بينما وصل عدد القصائد المشاركة في فئة الشعر الفصيح إلى 630 قصيدة”.
وأشار إلى أن “دول الخليج العربي تصدرت قائمة المشاركات في دورة هذا العام بـ 225 مشاركة، ثم بلاد الشام والعراق بـ 209 مشاركات، ثم مصر والسودان بـ 178 مشاركة، وبعدها دول المغرب العربي بـ 138 مشاركة، فضلاً عن خمس مشاركات من عدة دول غير عربية، بينما بلغت المشاركات النسائية 52 قصيدة عن الفئتين”.
ووضع القائمون على المسابقة أهدافاً تسعى لاستثمار الشعر في إبراز رسالة الإسلام السمحة، والذود عنها ضد المغرضين من أصحاب النفوس المريضة، الذين يسعون إلى تشويه صورة ديننا الحنيف.
كما تسعى إلى تعميق حب المصطفى (عليه الصلاة والسلام) في قلوب الأجيال المعاصرة، المحاطة بالكثير من الأفكار والتيارات التي تسعى للانحراف بهم عن طريق الهداية، لا سيما أن الشعر يهز المشاعر، ويحرك العواطف.
ولوضعهم على خُطا (شاعر الرسول)، تهدف المسابقة إلى تشجيع المواهب الشابة، وصقلها وتنميتها، والأخذ بيد الشباب ليترجموا نبوغهم إلى أشعار تخدم الإسلام، بحسب ما يؤكد القائمون، مع تأكيد أهمية الشعر واللغة العربية في وحدة الأمة الإسلامية، وربط شباب الأمة بحضارتها، وتدعيم الهوية العربية.
-
"أتوبيس دوت كوم" بمعرض الكتاب لتوعية الأطفال بجرائم الإنترنت
قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للكتاب (أتوبيس دوت كوم) داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام ( بوابة 6 ) ، ينظم من خلاله ندوات ...Mon, 30 Jan 2017 17:05:46 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر لبلوغه نهائي أمم إفريقيا
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئنة للاعبى المنتخب الوطني المصري وجهازه الفنى على أدائهم البطولى على مدار مباريات كأس الأمم الافريقية الحادية والثلاثين، ...Thu, 02 Feb 2017 00:26:34 GMT
-
فيديو.. نجوم "مسرح مصر" يحتفلون بعصام الحضري بطريقتهم
احتفل نجوم “مسرح مصر” بتألق حارس مرمى المنتخب الوطني، عصام الحضري أمام بوركينا فاسو في مباراة قبل نهائي أمم إفريقيا بالجابون، بعد تصديه لركلتي جزاء في المباراة ...Wed, 01 Feb 2017 23:40:17 GMT
-
النيابة الإدارية: إيقاف "مدير المعهد القومي لأمراض السكر" بتهمة الفساد المالي
أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية قراراً بايقاف “م.هـ” مدير المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء ندباً من الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ...Wed, 01 Feb 2017 12:28:24 GMT
-
تموين الغربية: ضخ 16 ألفا و210 أطنان مواد بترولية بالمحافظة
قال وكيل وزارة التموين بالغربية إبراهيم سيد أحمد مصطفى، إنه تم ضخ 16 ألفا و210 أطنان من المواد البترولية و450 طنا من الغاز الصب المخصص لتعبئة اسطوانات البوتاجاز لمصنع ...Wed, 01 Feb 2017 21:06:07 GMT
-
كيف تمنع متصفح كروم من سؤال حفظ كلمة المرور - محيطWed, 01 Feb 2017 19:03:48 GMT
-
الصحة: اعتماد 6 مستشفيات بالجودة اليابانيةWed, 01 Feb 2017 18:50:38 GMT
-
إطلاق برنامج ماستركارد لرائدات الأعمال بالتعاون مع إنجاز مصر
أطلقت ماستركارد وإنجاز مصر رسمياً برنامج ماستركارد لرائدات الأعمال والذي يهدف لدعم رائدات الأعمال الشابات من المصريات. يسعى البرنامج، الذي يواكب إعلان 2017 عاماً ...Wed, 01 Feb 2017 18:50:38 GMT