وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين جيف سيشنز في منصب وزير العدل، وسط معارضة من الديموقراطيين.

وحظي سناتور آلاباما، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم /الأربعاء/، على موافقة 11 عضوا مقابل تسعة، وقد صوت كل الديموقراطيين في اللجنة ضده.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على مرشح الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق.

يذكر أنه في حين يرى الجمهوريون أن سيشنز يتمتع بـ”الاستقلالية” ويستطيع مواجهة ترامب، يشكك الديموقراطيون في هذا الأمر، معتبرين أنه كان من أوائل المؤيدين لحملته الرئاسية، فضلا عن مخاوفهم من مواقفه إزاء الحريات المدنية.

ويأتي التصويت في أعقاب قرار حظر دخول مواطني سبع دول في الشرق الأوسط، وما أعقبه من قيام ترامب بإعفاء وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس من منصبها بسبب رفضها تنفيذ القرار.