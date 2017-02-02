 Moheet on google
الخميس 2 فبراير 2017 02:12 صباحاً
روابط سريعة
"الشيوخ الأمريكي" يوافق على تعيين سيشنز وزيرا للعدل
جيف سيشنز
جيف سيشنز

"الشيوخ الأمريكي" يوافق على تعيين سيشنز وزيرا للعدل

الخميس، 2 فبراير 2017 02:18 ص

وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين جيف سيشنز في منصب وزير العدل، وسط معارضة من الديموقراطيين.

وحظي سناتور آلاباما، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم /الأربعاء/، على موافقة 11 عضوا مقابل تسعة، وقد صوت كل الديموقراطيين في اللجنة ضده.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على مرشح الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق.

يذكر أنه في حين يرى الجمهوريون أن سيشنز يتمتع بـ”الاستقلالية” ويستطيع مواجهة ترامب، يشكك الديموقراطيون في هذا الأمر، معتبرين أنه كان من أوائل المؤيدين لحملته الرئاسية، فضلا عن مخاوفهم من مواقفه إزاء الحريات المدنية.

ويأتي التصويت في أعقاب قرار حظر دخول مواطني سبع دول في الشرق الأوسط، وما أعقبه من قيام ترامب بإعفاء وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس من منصبها بسبب رفضها تنفيذ القرار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3