انطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31، بحفل رعاه الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني وتم افتتاح المهرجان بحضور أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والممثل الشخصي لأمير دولة قطر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، وممثل سلطان سلطنة عُمان أسعد طارق آل سعيد ، ووزير الثقافة المصري الدكتور حلمي النمنم، ومساعد رئيس جمهورية أذربيجان للشئون السياسية والاجتماعية الدكتور علي حسنوف.

ويواصل المهرجان فعالياته حنى 17 فبراير الجاري، ويتضمن عديد من الفعاليات التراثية، التي تقدمها المملكة والدول المشاركة فضلاً عن برنامج ثقافي موسع يضم العديد من الندوات والأمسيات الشعرية والأدبية.