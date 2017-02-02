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الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر لبلوغه نهائي أمم إفريقيا
السيسي

الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر لبلوغه نهائي أمم إفريقيا

الخميس، 2 فبراير 2017 02:16 ص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئنة للاعبى المنتخب الوطني المصري وجهازه الفنى على أدائهم البطولى على مدار مباريات كأس الأمم الافريقية الحادية والثلاثين، والذين تميزوا خلالها بالكفاح والإصرار والتمسك بروح النصر، وقدموا افضل نموذج للالتزام والتفاني فى العمل.

وأكد السيسي، في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية مساء الأربعاء، على ثقته في أنه مهما كانت النتائج فإن شباب مصر سيبذلون اقصى ما في وسعهم لرفع اسم بلدنا الغالي عاليا.

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