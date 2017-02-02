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وزير الخارجية يغادر القاهرة متوجها إلى الإمارات
سامح شكري، وزير الخارجية

وزير الخارجية يغادر القاهرة متوجها إلى الإمارات

الخميس، 2 فبراير 2017 01:39 ص

غادر القاهرة مساء الأربعاء، سامح شكري، وزير الخارجية متوجها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، للمشاركة في خلوة تشاورية لوزراء الخارجية العرب المقرر إقامتها اليوم الخميس.

وتتضمن الخلوة التشاورية عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بالتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وكيفية تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة تلك التحديات، والتي من شأنها أن تتيح الفرصة لحوار شفاف ومعمق حول القضايا الراهنة التي تشغل اهتمامات الحكومات والشعوب العربية، وتعيد ترتيب الأولويات العربية من خلال تحديد نقاط التماس والتلاقي بين المواقف العربية في المرحلة الراهنة التي تموج فيها المنطقة العربية بتحديات جسام وفرص لإعادة ترتيب البيت العربي بما يعزز أمن واستقرار ورخاء المنطقة.

وعقب انتهاء الخلوة يبدأ وزير الخارجية بعمل زيارة ثنائية إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، يجري خلالها لقاءات مع المسئولين في دولة الإمارات، ومحادثات سياسية مع نظيره سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات تتناول سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وتبادل الرؤى والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

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