جمعية رسالة تطلق مارثون ركوب الدراجات لدعم مرضى السرطانالخميس، 2 فبراير 2017 01:22 ص
أطلقت جمعية رسالة للأعمال الخيرية فعالية ماراثون خيري لركوب الدراجات بالزمالك، وذلك بالتعاون مع “Y.cycling” و“Bike4” في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة مرض السرطان، وتأتي هذه الفعالية ضمن نشاط “معارض الدعاية” ونشاط “تحقيق الأماني” في جمعية رسالة والذي يهدف إلى تحقيق أماني وأحلام الأطفال المُصابة بالسرطان المُهددة حياتهم بالموت وتوفير الدعم لهم بكافة الوسائل المتاحة من خلال الترفيه والترويح عنهم ورعايتهم بهدف رفع روحهم المعنوية والإبداعية، إلى جانب توفير مختلف الإمكانيات والاحتياجات التي يحتاجها هؤلاء الأطفال والذي بدوره سيساعدهم على محاربة وتحدي هذا المرض اللعين.
وقد شارك الأطفال المصابين بمرض السرطان في المارثون المخصص لركوب الدراجات، حيث انطلق المارثون من أمام ساقية الصاوي في السابعة صباحاً وقم الأطفال بالتجول في حي الزمالك، وذلك تحت شعار “اركب عجل وفيد غيرك” حيث أن ركوب الدراجات في المارثون لا يأتي من منطلق التجول في الشوارع فقط وإنما لهدف سامي وهو التوعية بمعاناة الأطفال، وتسليط الضوء على واجب أفراد المجتمع نحوهم ودعمهم والترويح عنهم وإدخال السرور إلى قلبهم ومساندتهم في معركتهم المؤلمة ضد مرض السرطان.
ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية يصل عدد الوفيات سنويا إلى ما يقارب الـ8.2 مليون شخصا جراء الإصابة بالسرطان حول العالم، ليعتبر من أكبر مسببات الوفاة، ومن المتوقع أن يصل عدد وفيات السرطان في العالم بحلول عام 2030 إلى ما يقارب الـ 13.1 مليون وفاة، وأشارت المنظمة إلى أن 70% من مجمل الوفيات الناجمة عن السرطان، حدثت في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتعمل جمعية رسالة على دعم كافة أطياف المجتمع من خلال عدد هائل من الأنشطة والفعاليات المختلفة والتي تشمل نشاط تحقيق الأماني، حملات الكساء، كفالة اليتيم، رعاية المسنين، إطعام المساكين، تحقيق الأماني لأطفال مرض السرطان، مشروعات وخدمات وقوافل طبية، قوافل خارجية وداخلية، مساعدات الأسر الفقيرة، مراكز تدريب، محو الأمية، القضاء على العشوائيات، علاج الإدمان، دروس تقوية، زيارات الخير، أنشطة إعادة تدوير، أطفال الشوارع، إعمار المساجد، ذوي الاحتياجات الخاصة، بنك الدم وغيرها.
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