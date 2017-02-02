هنأ اللاعب محمد أبوتريكة، لاعب الاهلى، والمنتخب المصري السابق، منتخب الفراعنة،بالفوز على بوركينا فاسو في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وقال أبوتريكة على صفحته الشخصية على تويتر: “مبروك منتخب مصر، منتخب الفخر، والإصرار، والعزيمة، والبطولة في انتظاركم يا رجال”.

