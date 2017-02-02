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فيديو.. نجوم "مسرح مصر" يحتفلون بعصام الحضري بطريقتهم
عصام الحضري
عصام الحضري

فيديو.. نجوم "مسرح مصر" يحتفلون بعصام الحضري بطريقتهم

الخميس، 2 فبراير 2017 01:20 ص
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احتفل نجوم “مسرح مصر” بتألق حارس مرمى المنتخب الوطني، عصام الحضري أمام بوركينا فاسو في مباراة قبل نهائي أمم إفريقيا بالجابون، بعد تصديه لركلتي جزاء في المباراة التي حسمها الفراعنة بركلات الترجيح.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو لنجوم مسرح مصر عقب المباراة وهم يحتفلون بالفوز مرددين هتاف باسم الحضري: ياليالي ياليالي.. الحضري السد العالي”.

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