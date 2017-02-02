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بالصور.. أرسنال وستوك يهنئان النني وصبحي بالتأهل
منتخب مصر - بوركينا فاسو3

بالصور.. أرسنال وستوك يهنئان النني وصبحي بالتأهل

الخميس، 2 فبراير 2017 01:01 ص
محيط

هنأ نادي أرسنال الإنجليزي لاعبه المصري محمد النني بعدما تأهل منتخب الفراعنة لنهائي كأس الأمم الأفريقية .

وكتب أرسنال بصفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة تويتر : “مبروك للنني الوصول للنهائي مع منتخب مصر”.

كما وجه ستوك سيتي التهنئة لرمضان صبحي حيث كتب عبر صفحته الرسمية بتويتر : “مبروك للاعبنا رمضان صبحي ومنتخب مصر الفوز على بوركينا فاسو والتأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية”.

وكان المنتخب قد حقق الفوز على خيول بوركينا فاسو بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي.

النني

ستوك يهنئ رمضان

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