"فيرنكس للأثاث" يقدم تخفيضات حتى 50 %الخميس، 2 فبراير 2017 12:53 ص
افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فعاليات الدورة الحادية عشرة للمعرض الدولي للأثاث “فيرنكس” والذي يشارك فيه 220 شركة مصرية.
وقال خلال جولته بالمعرض الدولي للأثاث فيرنكس أمس، ان المعرض يشهد وجود بعثة مشترين أجانب تضم ما يزيد على 180 مشتريا دوليا، ما يمثل فرصة كبيرة أمام الصناع المصريين المشاركين في المعرض للترويج لمنتجاتهم وعقد الصفقات التصديرية.
وأوضح قابيل أنه بالرغم من تأثر المنتجات الوطنية بتحرير سعر العملة، نظرا لدخول المكونات والمواد الخام المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 60- 70% من حجم المنتجات ومع زيادة سعر الدولار بنسبة 150% أدى إلى ارتفاع أسعارها إلا أنها ما زالت منخفضة مقارنة بالمنتجات المستوردة المصنعة بالكامل.
من جانبه أكد أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، أن معرض فيرنكس للأثاث والمفروشات من المعارض الدولية التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين، خاصة أن حجم التخفيضات بالمعرض تتراوح نسبتها من 20 إلى 50 % لافتا إلى أن المعرض يقام على مدار 6 أيام من 1- 5 فبراير الجاري.
وأشار حلمى إلى أن هناك نحو 220 شركة مصرية تشارك بالمعرض وتقدم عروضا مختلفة للمواطنين خلال زيارتهم التي تبدأ من الأربعاء الأول من فبراير، مشيرا إلى أن من ضمن العروض تخفيضات على بعض القطع والموديلات، أو منح هدية على شراء قطعة أثاث خاصة لحجرات النوم والانتريهات.
ولفت حلمى إلى أن الفنادق والمطاعم ستحصل على تخفيضات خلال تعاقدها مع الشركات المشاركة بالمعرض بنسبة تصل إلى 20 % مشيرا إلى أن جميع المنتجات التي يتم عرضها خلال أيام المعرض من قبل الشركات المصرية منتج مصرى 100 %.
وأشار إلى أن من ضمن مفاجآت المعرض تقديم غرفة نوم هدية في حال شراء حجرتين مختلفين وذلك وفقًا لعرض إحدى الشركات التي تقدمت به لغرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، إضافة إلى هدية عند شراء حجرتين أو ثلاثة تتضمن رحلة لشرم الشيخ.
وأوضح حلمى أن هناك سحبًا للمواطنين المشاركين بزيارة المعرض والبالغ عددهم نحو 100 ألف زائر ما بين مواطنين وعملاء للحصول على 5 آلاف جنيه.
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