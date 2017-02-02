قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن وزير الطيران المدنى، شريف فتحي أعطى توجيهاته بتسيير الشركة الوطنية “مصر للطيران” عدد من الرحلات الخاصة المباشرة بالتعاون مع شركات السياحة ووزارتي الشباب والرياضة والسياحة و الهيئات الأخرى لنقل الجماهير المصرية الراغبة في السفر إلي الجابون لمؤازرة المنتخب المصري فى المباراة النهائية.

وهنأت “مصر للطيران” فى بيان لها الليلة، بعثة المنتخب القومى الأول لكرة القدم من جهاز فنى ولاعبين وإداريين بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو وتأهله إلى المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون وتتمني حصوله علي اللقب للمرة الثامنة.

وقالت الشركة، أن قرار تسيير رحلات مباشرة للجابون يأتى فى إطار الدور القومى الذى تقوم به الشركة الوطنية فى دعم ورعاية كافة الأندية والمنتخبات المصرية المشاركة فى البطولات الدولية فى مختلف الألعاب الرياضية، خاصة منتخب مصر الأول لكرة القدم منذ مشاركته، فى أول بطولة لكأس الأمم الأفريقية في عام ١٩٥٧ بالسودان وحصوله علي اللقب وحتى اخر فوز له بالبطولة في عام ٢٠١٠ بأنجولا.