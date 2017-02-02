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شاهد احتفالات لاعبي مصر في غرفة الملابس بعد التأهل لنهائي أفريقيا
منتخب مصر - بوركينا فاسو

شاهد احتفالات لاعبي مصر في غرفة الملابس بعد التأهل لنهائي أفريقيا

الخميس، 2 فبراير 2017 12:39 ص
محيط - أحمد عبد الخالق

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم مقطع فيديو لاحتفالات لاعبى منتخب مصر عقب التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، من داخل غرفة الملابس.

وانتهت مباراة المنتخب الوطنى مع بوركينا فاسو بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى الوقتين الأصلى والإضافى، ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى النهائى، ليتألق عصام الحضرى فى التصدى لركلتى منهما ويصعد بمنتخب الفراعنة للنهائى.

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