أعرب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بصفوف فريق روما الإيطالى، عن سعادته بفوز الفراعنة على منتخب بوركينا فاسو، وحصد بطاقة التأهل للدور النهائى ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالجابون.

وأوضح صلاح أن هدفه لم يكن ناتجاً من مجهود شخصى، بل شارك فيه 11 لاعبا داخل المستطيل الأخضر، حتى وصلت لمحمود كهربا الذى هيأها له بهذه الطريقة ليسكنها شباك “الخيول” ويتقدم للفراعنة بهدف فى الدقيقة 66، قبل أن ينتهى اللقاء بفوز الفراعنة بنتيجة 4/3 بضربات الترجيح.

وأضاف الفرعون المصرى أن الفريق بأكمله يمثل اسم منتخب مصر، ولا يوجد لاعب يسعى لألقاب شخصية، متمنياً الشفاء لمروان محسن الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.