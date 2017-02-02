البيت الأبيض: ترامب يؤمن أن هناك فرق بين الإسلام .. والتشدد

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أن الرئيس دونالد ترامب، لا يستهدف بقرار حظر دخول مواطني سبع دول أي ديانة معينة، وإنه يؤمن بأن “هناك فرقا بين الإسلام والتشدد”.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي مساء /الأربعاء/، عن سبايسر خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قوله - إن أصحاب الإقامات الشرعية في البلاد لا يحتاجون إلى استثناءات لدخول البلاد.

وأضاف المتحدث أن القرار التنفيذي الخاص بالهجرة يهدف إلى ضمان أمن وسلامة الأمريكيين، مؤكدا أن هذا الملف “يحتل أولوية كبيرة” في أجندة الرئيس، مشيرا إلى ضرورة إنهاء ظاهرة المدن التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين.

وحول خطط الرئيس ترامب لجعل مدن أمريكية أمثلة يحتذى بها في تنمية الاقتصاد القومي، أوضح سبايسر أنه يسعى إلى خلق البيئة الملائمة لهذه المدن لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل.

وأضاف سبايسر في رده على أسئلة الصحفيين، أن الرئيس ترامب يؤمن بضرورة استغلال مصادر الطاقة القديمة مثل الفحم النظيف نظرا “لأهميتها للاقتصاد وخلق الوظائف”.

وأكد أن مرشح الرئيس للمحكمة العليا نيل جورسيتش تلقى دعما كبيرا من أعضاء الكونجرس، مشيدا بخبرته المهنية والأكاديمية الطويلة.

وشدد على أن لكل شخص الحق في التعبير عن الرأي، مشيرا إلى أن الرئيس يحرص دائما على الاستماع للآخرين، وأنه اجتمع بالعديد من الأشخاص من مختلف الاتجاهات.

ووجه انتقادات لقادة الحزب الديموقراطي في الكونجرس واتهمهم بالعمل على “تعطيل” الموافقة على الوزراء الذين رشحهم الرئيس، معربا عن ثقته في إتمام إجراءات تعيينهم في النهاية لأنهم “مؤهلون للغاية لهذه المناصب”.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب ينفذ التعهدات التي قطعها على نفسه للناخبين خلال المراحل الزمنية السابقة سواء خلال حملته الانتخابية أو الفترة الانتقالية أو بعد تنصيبه رسميا.